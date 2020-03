Nach fünf Tagen auf See ist am Mittwoch die „Aidacara“ im Hamburger Hafen eingelaufen. Damit hat das letzte der 14 Aida-Schiffe seine Reise beendet. Die rund 1000 Passagiere sollen nun ab Hamburg die Heimreise antreten. Wo die anderen Schiffe der Reederei liegen, erfahren Sie in der Fotostrecke.