Diese Auflagen gelten für Väter im Kreißsaal

Kiel

Ob in der Klinik Preetz, im Städtischen Krankenhaus Kiel, im UKSH oder bei den Segeberger Kliniken – Vätern und Partnern soll weiterhin der Zugang in den Kreißsaal gewährt werden. „In einer Zeit mit vielen Einschränkungen wollen wir Vätern diese Erfahrung nicht vorenthalten“, erklärt Dr. Christian Rybakowski, Chefarzt der Segeberger Geburtsklinik und gibt damit die Meinung vieler anderer Geburtshelfer wieder.

Allerdings gelten in Bad Segeberg ebenso wie an anderen Geburtskliniken Sicherheitsauflagen.

Der Corona-Fragebogen

Bevor der angehende Vater oder die vertraute Begleitperson Zutritt zum Kreißsaal erhält, muss erst einmal den „Corona-Fragebogen“ ausgefüllt werden.

Darin muss die Begleitung versichern, dass sie in den vergangenen Wochen weder ein Risikogebiet besucht hat noch Kontakt zu einer infizierten Covid-19-Person hatte. „Der Fragebogen dient gleichzeitig als Registrierung und wird in der Krankenakte der werdenden Mutter abgelegt“, sagt Katharina Dose von der Pressestelle im Friedrich-Ebert-Krankenhaus, FEK, in Neumünster.

Diese gemeldete Begleitperson – und nur diese – darf nach der Geburt auch mit in das Familienzimmer. Aber: Wer dann einmal die Station verlässt, darf nicht zurückkehren, weil reguläre Besuche am FEK wie an allen anderen Kliniken nicht mehr gestattet sind.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.