Corona-Auflagen: Keine größeren Lockerungen in SH geplant

CDU-Fraktionschef Koch verwies auf gestiegene Infektionszahlen. Allerdings seien die Zahlen im Norden auch nicht wirklich dramatisch.

Die Koalitionspartner hatten am Vormittag stundenlang über die neue Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung beraten. Die geltende Verordnung läuft am Montag aus. Für konkrete Entscheidungen will Jamaika noch die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abwarten.

Vorsichtiger Kurs

Alle Koalitionspartner seien darin einig, weiterhin einen sehr vorsichtigen Kurs zu fahren, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben. Momentan gebe es leider keinen Grund für Lockerungen. Priorität habe für die Koalition, so viel Schulunterricht und Kinderbetreuung wie möglich zu gewährleisten.

Es dürfe nicht wieder dazu kommen, dass Schulen und Kitas zuerst geschlossen werden. Die Koalition wolle zudem unbedingt vermeiden, dass das Gesundheitswesen überlastet wird, und sicherstellen, dass jene geschützt werden, die geschützt werden müssen.

Kleine Läden mit Problemen

Im Blick auf die neue Landesverordnung will die Koalition laut FDP-Fraktionsvize Anita Klahn auch analysieren, wie die einzelnen Maßnahmen zueinander passen, zum Beispiel zwischen Schule und Kultur. So sei es wünschenswert, dass Schulklassen auch gemeinsam Theatervorstellungen besuchen können.

Auch hätten kleine Läden Probleme, wenn sie wegen ihrer kleinen Fläche nur zwei Kunden gleichzeitig hineinlassen dürfen. Koch nannte als weitere Problemfälle Chöre und Blasmusiker, die unter Corona-Restriktionen leiden.

