Itzehoe

Im Gesundheitsamt hieß es, aufgrund des hohen Infektionsgeschehens könnte es sich um ein mutiertes Virus handeln. Tatsächlich hat sich das Virus schnell in der JVA Itzehoe verbreitet: Bisher wurde es bei sieben Bediensteten und 16 Gefangenen nachgewiesen.

Die betroffenen Bediensteten wurden in häuslicher Quarantäne geschickt, die infizierten Gefangenen in Einzelhafträume verlegt, erklärte der Sprecher des Justizministeriums, Oliver Breuer. Sobald die Gefangenen die Zellen verlassen, müssen sie FFP2-Masken tragen. Die Hygienemaßnahmen sind verschärft worden.

Der Betrieb der JVA werde im Zweischicht-Betrieb vorerst aufrechterhalten. Das "vorerst" deutet darauf hin, dass durch die Infektionen die Personaldecke eng geworden ist.

Das Infektionsgeschehen muss bereits in der vergangenen Woche begonnen haben. Denn am Freitag wurde einer der Gefangenen nach kurzem Aufenthalt von Itzehoe zurück in die JVA Kiel gebracht - nach Informationen von KN-online auf die Station 7. Auch bei ihm wurde am Sonntag das Coronavirus festgestellt. Am Montag wurde er daraufhin auf die Krankenstation der JVA Neumünster verlegt.

Gefangene nach Neumünster , Lübeck und Schleswig verlegt

Seine 31 Mitgefangenen wurden daraufhin ebenfalls mit einem Schnelltest getestet – alle negativ. Dennoch wurden sie vorsorglich auf die Quarantänestationen in die JVA Lübeck, JVA Neumünster und die Jugendanstalt Schleswig verteilt.

Die Jugendlichen, die aktuell im Arrest in Mooltsfelde sitzen, sollen nun die Jugendarrestanstalt verlassen. Sie soll freigezogen werden, um jederzeit die Krankenstation nutzen zu können, falls mehr Gefangene an Covid-19 erkranken. Die Krankenstation in Mooltsfelde wurde 2020 extra für Coronafälle eingerichtet.

Justizminister Claussen: gut vorbereitet

Justizminister Claus Christian Claussen ( CDU) betonte, man sei auf den Ausbruch gut vorbereitet gewesen: „Es wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das Geschehen im Griff zu behalten und eine weitere Ausbreitung von Infektionen so gut wie möglich zu verhindern.“ 2020 hatten sich ein Gefangener und zehn Bedienstete in Justizvollzugsanstalten des Landes mit Corona infiziert.