Corona-Ausbruch in einem Kinderkurheim in Nordfriesland: Vier Kinder aus Hamburg sind mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Mittwoch. Die meisten der 50 Mädchen und Jungen – alle sollen aus Hamburg sein – seien noch in dem Kinderkurheim, sollen in den kommenden Tagen zurückreisen.

Den genauen Ort der Einrichtung gab die Kreisverwaltung nicht bekannt. „Um einen Auflauf von Gaffern zu verhindern, bitten wir um Verständnis, dass wir uns entschieden haben, noch nicht bekanntzugeben, wo die Einrichtung liegt“, sagte der Sprecher.

Heim soll für zwei Wochen geschlossen werden

Ein Verwandter eines Kindes war am Wochenende in Hamburg positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin ließ das Gesundheitsamt sämtliche Kinder der Gruppe testen. Tatsächlich sind Kinder aus der betroffenen Familie infiziert – und auch weitere. Drei von ihnen reisten sofort ab.

Auch die anderen Kinder sollen nun nach Hamburg zurückgebracht werden. Ebenso wurden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen getestet, bisher bzw. soweit die Testergebnisse schon vorliegen, alle mit negativem Ergebnis. Nach der Abreise der Kinder sollen alle Mitarbeiter in häusliche Quarantäne gehen. Das Heim soll anschließend für zwei Wochen geschlossen werden.

