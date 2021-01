Lübeck

Gefährlicher Kreislauf: In Lübecks Kliniken werden schwer erkrankte Corona-Patienten behandelt. Dadurch bringen sich Ärzte, Pfleger und Reinigungsleute selbst in Gefahr. Infizieren sie sich mit dem Coronavirus, müssen sie in Quarantäne – und fehlen in der Klinik bei den Patienten. Das hat der jüngste Corona-Ausbruch in der Sana-Klinik deutlich gemacht. Aber auch am Uniklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) sind Mitarbeiter in Quarantäne. Deshalb werden die Klinik-Beschäftigten mit Priorität geimpft.

Sana-Klinik : 81 Mitarbeiter Corona-positiv

Allein in der Sana-Klinik sind aktuell 81 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet – von insgesamt 1150 Beschäftigten (davon sind 200 Ärzte und 450 Beschäftigte wie Krankenpfleger oder Physiotherapeuten). Das sind sieben Prozent der Menschen, die an der Sana-Klinik tätig sind. Die Corona-Infizierten haben alle auf der Chirurgie-Station gearbeitet – betroffen sind Ärzte, Krankenpfleger und Service-Mitarbeiter wie Reinigungspersonal, wie die "Lübecker Nachrichten" berichten.

UKSH : 25 Beschäftigte mit Corona infiziert

Das Uniklinikum ist ebenfalls von Corona betroffen – wenn auch nicht so stark. Insgesamt sind 25 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Am Lübecker Campus sind es 17, am Kieler Campus sieben. Am UKSH sind insgesamt 14 500 Mitarbeiter beschäftigt. Damit liegt die Zahl der Corona-Erkrankten bei den Mitarbeitern unter einem Prozent.

Quarantäne für Klinik-Beschäftigte

In beiden Kliniken sind etliche Mitarbeiter in Quarantäne. In der Sana-Klinik sind es aktuell 99 Mitarbeiter. „Sie sind bereits seit vergangener Woche nicht mehr im Dienst“, sagt Sprecherin Birte Gruhle. Sie seien positiv getestet worden, als sie schon in häuslicher Isolation waren. Und am Uniklinikum sind aktuell 134 Beschäftigte in Quarantäne – davon gehören 70 dem Lübecker Campus an und 64 dem Kieler Campus.

Klinik-Mitarbeiter werden geimpft

Die Klinik-Beschäftigten haben Priorität beim Impfen, weil sie sich bei ihrer Arbeit selbst in Gefahr bringen. Stand Sonntag haben 452 Mitarbeiter der Sana-Klinik die erste Impf-Runde hinter sich. Am Montag wird diese erste Impfserie komplett abgeschlossen. Ab Anfang Februar werden die Mitarbeiter dieser Gruppe zum zweiten Mal geimpft. Damit sind dann 40 Prozent der Beschäftigten der Sana-Klinik geimpft.

Geimpft wurden am UKSH bisher insgesamt 6407 Beschäftigte an beiden Standorten in Lübeck und in Kiel. Sie haben die erste Impfrunde hinter sich. Für sie steht die zweite Impfrunde ebenfalls noch aus. Wenn die absolviert ist, dann sind 44 Prozent der Mitarbeiter des UKSH geimpft.

Bei Sana werden 48 Covid-19-Patienten versorgt

Zwei Corona-Stationen hat die Sana Klinik: Versorgt werden dort 48 Covid-19-Patienten. Drei weitere Corona-Infizierte sind auf der Intensivstation. Die meisten der Corona-Infizierten „wurden von außen stationär in unserem Klinikum aufgenommen“, so Gruhle. Heißt: Sie haben sich nicht in der Sana-Klinik infiziert. Am Uniklinikum werden fast genauso viele Corona-Infizierte behandelt. Versorgt werden dort insgesamt 46 Covid-19-Patienten an beiden Standorten in Lübeck und in Kiel

Noch 28 freie Betten auf den Intensivstationen

In Lübeck gibt es insgesamt 136 Intensivbetten – 16 an der Sana Klinik und 120 am UKSH am Campus Lübeck. Belegt sind davon 108. Damit gibt es 28 freie Betten auf der Intensivstation, davon zwei an der Sana-Klinik und 26 am Uniklinikum in Lübeck. Das sind 20 Prozent freie Betten auf den Lübecker Intensivstationen. Behandelt werden auf den Intensivstationen insgesamt 19 Covid-19-Patienten, davon müssen sechs beatmet werden. Damit belegen die Corona-Infizierten zwölf Prozent der Intensivbetten. Und: Das UKSH hat in Kiel 120 Intensivbetten, davon sind noch 31 frei.

