St. Peter-Ording

Im Kreis Nordfriesland gibt es einen weiteren Corona-Ausbruch in einem Krankenhaus: Dieses Mal ist die Strandklinik in St. Peter-Ording betroffen. Zehn Patienten und vier Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Kreisverwaltung am Sonntag mit.

Erst vor einer Woche kehrte das Klinikum Nordfriesland in Husum und Niebüll nach einem Corona-Ausbruch stufenweise zum Normalbetrieb zurück. An beiden Standorten hatten sich insgesamt rund 200 Mitarbeiter und Patienten mit dem Virus infiziert.

Strandklinik: Aufnahmestopp nach Corona-Ausbruch

Für die Strandklinik in St. Peter-Ording gelten nun verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. In Absprache mit der Klinikleitung hat das Gesundheitsamt folgende Maßnahmen getroffen:

Alle Mitarbeiter und Patienten, die sich vom 22. Januar bis zum 6. Februar 2021 in der Klinik aufgehalten haben, werden als Kontaktperson 1 eingestuft und in Quarantäne gesetzt – beginnend jeweils am letzten Tag des Aufenthaltes.

Für einzelne Mitarbeiter können Quarantäne-ersetzende Maßnahmen beantragt werden.

Patienten haben die Möglichkeit, im eigenen Auto unter Sicherheitsauflagen nach Hause zu reisen. Busse und Bahnen dürfen nicht genutzt werden.

Bis zum 14. Februar gilt ein Aufnahmestopp für neue Patienten.

Nicht bekannt ist, wie das Coronavirus in die Strandklinik in St. Peter-Ording kam.