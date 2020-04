Forscher empfehlen Lockerungen

Kiel/Berlin

Im Bildungsbereich könnten zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise geöffnet werden, wie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einer Stellungnahme gestern empfahl.

Auch viele weitere Teile des öffentlichen Lebens könnten schrittweise wieder normalisiert werden. Voraussetzung sei aber, dass die Infektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden. Zudem sprechen sich die Experten für eine Masken-Pflicht, unter anderem in Bussen und Bahnen, aus.

Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten zur Bewertung der Lage

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will morgen mit den Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz die Lage in der Corona-Krise nach den Ostertagen bewerten. Zunächst war offen, ob dabei bereits weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Vor der Schalte mit den Ministerpräsidenten tagt morgen das Corona-Krisenkabinett der Bundesregierung.

„Die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung“, hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) erklärt. „Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt.“

Lockerungen: Zurückhaltung in Schleswig-Holstein

In der schleswig-holsteinischen Landespolitik herrscht demgegenüber Zurückhaltung. „Da der Höhepunkt der Epidemie längst nicht erreicht ist, brauchen wir weiter Geduld und Konsequenz“, sagte Johann Wadephul, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe im Bundestag. Von einem „Marathonlauf“ sprach Marret Bohn, Gesundheitsexpertin der Grünen. Für eine „grundlegende Lockerung“ sei es noch zu früh.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hält es für wichtig, dass sich alle Länder auf einheitliche Regeln einigen. „Wir müssen besonnen und vernünftig entscheiden und dürfen keinen Zickzackkurs fahren.“ Allerdings wies die FDP-Fraktion darauf hin, dass die Akzeptanz des „Shutdowns“ langsam sinken werde; eine Wiedereröffnung des Facheinzelhandels sei vorstellbar, so Gesundheitsexperte Dennys Bornhöft.

Kieler Virologe ist skeptisch

Laut dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sind die Krankenhäuser optimal vorbereitet. „Eine kontrollierte Öffnung ist daher Ende April in Schleswig-Holstein denkbar“, sagte Vorstandschef Prof. Jens Scholz, der aber mahnte, es müsse weiter gezielte Tests und Maßnahmen zur Distanzierung und Hygiene geben.

Skeptischer ist der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher, der „gar keinen Grund“ für eine Entwarnung sah. „Würde man die Schutzmaßnahmen aufheben, hätten wir höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit volle Krankenhäuser.“

Mehrheit der Deutschen gegen Lockerung des Kontaktverbots

Die Akzeptanz der Einschränkungen ist nach wie vor groß: In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagen 78 Prozent der Befragten, dass sie sich vollständig daran halten, 18 Prozent nur zum Teil und zwei Prozent gar nicht.

Die Mehrheit der Deutschen ist demzufolge gegen eine Lockerung des Kontaktverbots. In der Umfrage plädierten 44 Prozent für eine Verlängerung der Maßnahmen über den 19. April hinaus, 12 Prozent sind sogar für eine Verschärfung. Nur 32 Prozent sind für eine Lockerung und acht Prozent für eine Abschaffung der von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen.

