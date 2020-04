Hier bitte aufpassen – sonst wirds teuer

Kiel

Die Familie hat Appetit auf eine Pizza. Die Pizzeria ist zwar geschlossen, aber der Außerhaus-Verkauf erlaubt. Also geht der Familienvater schnell zum Pizzabäcker und ruft seine Bestellung durch die Luke ins Restaurant. Doch der Inhaber reagiert nicht. Richtig, denn sonst riskiert er ein Bußgeld von 150 bis zu 500 Euro.

Begründung: Man darf Speisen nur außer Haus verkaufen, wenn diese telefonisch oder elektronisch vorbestellt worden sind. Und der Gastronom muss die Abholung so planen, dass sich vor dem Laden keine Warteschlange bildet.

Doppelkopf spielen – abgesagt

Ein Ehepaar lebt in einem Zweifamilienhaus. Unten im Haus lebt ein befreundetes Paar. Dort treffen sich die Vier normalerweise einmal in der Woche, um bei einem Wein zusammen Doppelkopf zu spielen. Dürfen sie das noch? Nein, auch private Zusammenkünfte sind nur noch erlaubt, wenn zu dem Hausstand – hier das ältere Ehepaar – eine Person hinzukommt. So sollen die Kontakte auf ein Minimum begrenzt werden.

Ein Verstoß kann mit 150 bis 500 Euro pro Person geahndet werden. Allerdings kann die Verwaltungsbehörde grundsätzlich auch darunter bleiben. Bei wiederholtem Verstoß soll das Bußgeld aber verdoppelt werden. Das wäre dann ein teures Abendvergnügen.

Fürs Helfen gelten andere Regeln

Doch es gibt Ausnahmen. Angenommen in dem genannten Zweifamilienhaus ist der ältere Herr pflegebedürftig und die Ehefrau benötigt in bestimmten Situationen Hilfe. Dann dürfte das Ehepaar aus der oberen Wohnungen auch zu zweit kommen und helfen. In diesem Fall gilt die Regel „plus eine Person“ nicht, sondern es dürfen sich bis zu sechs Personen gleichzeitig in der Wohnung aufhalten.

Übrigens: Diese Regel von maximal sechs Personen unabhängig vom Hausstand gilt auch, wenn Kinder unter 12 Jahren beziehungsweise Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung betreut werden müssen.

Familienspaziergang mit Freunden – verboten

Eine Familie möchte zusammen einen Osterspaziergang machen: Die Eltern und ihre drei Kinder ziehen los. Unterwegs treffen sie eine befreundete Familie. Die Kinder freuen sich und toben zusammen los, die Erwachsenen gehen zusammen hinterher - bis zwei Polizisten auftauchen und ihre Personalien für eine Anzeige aufnehmen.

Zu Recht, denn auch im öffentlichen Raum gilt: Der Aufenthalt in einer Gruppe ist nur den Mitgliedern eines Haushaltes – hier Eltern mit ihren Kindern – und einer weiteren Person gestartet. Das gilt auch fürs Grillen und Picknicken auf Privatgrundstücken. Sonst riskiert jeder der Erwachsenen ein Bußgeld von 150 Euro.

Fortbildungen müssen warten

Ein Hamburger hat vor Monaten eine kostspielige Fortbildung in Kiel gebucht. Darf er an die Förde kommen? Nein. Die Einreise nach Schleswig-Holstein ist nicht nur Touristen untersagt, sondern auch allen, die hier eine Fortbildung machen oder ihrem Hobby nachgehen wollen.

Das gilt auch für Reha oder Vorsorgemaßnahmen, die sich aufschieben lassen. Wer gegen dieses Einreiseverbot verstößt, kann mit 150 bis 500 Euro zur Kasse gebeten werden.

Distanz auch am Strand

Am Ostseestrand gehen zwei Pärchen – jedes Hand-in-Hand - nebeneinander her. Das geht doch nicht – oder? Das kommt drauf an. Wohnen alle vier zusammen in einer Wohngemeinschaft und bilden einen gemeinsamen Hausstand, ist das erlaubt. Wohnt aber jedes Pärchen für sich, dann könnte nur ein Pärchen mit einer weiteren Person (mit Abstand) spazieren gehen.

Wohnen gar alle vier in eigenen Wohnungen, dürften sie nur jeweils zu zweit am Stand spazieren gehen. Andernfalls droht jedem ein Bußgeld von 150 Euro.

Die Crux mit dem Abstand

Hochbetrieb an der Kiellinie an der Förde. Ein Mann ist schnell als die meisten und schlängelt sich geschickt an den anderen Spaziergängern vorbei. Einige schimpfen ihm hinterher, weil er ihnen zu nahe gekommen ist. Zu Recht? Ja. Jeder muss zu anderen, die nicht zu seiner Gruppe (Mitglieder seines Hausstandes plus eine Person) den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. So sehen es die Hygiene-Regeln vor.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Nun wird man das nicht nachmessen und in manchen Situationen – etwa im Supermarkt oder auf dem Markt - lässt sich der Abstand nicht immer einhalten. Verstößt aber eine Person vorsätzlich und ohne Not dagegen, muss sie mit einer Strafe von 150 bis 500 Euro rechnen.

Veranstaltungsverbot auch für Ostereiersuche

Zu Ostern bietet eine Freizeiteinrichtung Eltern und Kindern draußen gemeinsames Osteiersuche an. Dabei ermahnt er alle, die Abstandsregel einzuhalten. Dennoch ist sein Angebot nicht erlaubt: Ebenso wie Freizeit- und Tierparks, wie Kultureinrichtungen, Messen, Ausstellungen, Bäder und Sportanlagen schließen müssen, gilt das auch für Anbieter von Freizeitaktivitäten, auch wenn diese im Freien stattfinden. Zuwiderhandlungen können mit 1000 bis 5000 Euro teuer werden.

Eine Glaubensgemeinschaft trifft sich hinter verschlossenen Türen an Karfreitag. Auch da ist zurzeit verboten – ebenso wie Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen. Jedem, der an solch einer Zusammenkunft teilnimmt, droht ein Bußgeld von 150 Euro.

Besonders hohe Bußgelder in Gastronomie

Ein Gastwirt hat einer befreundeten Familie versprochen, die lange anberaumte Hochzeitsfeier auszurichten. Das will er nicht absagen und lässt sie privat in seiner Gastronomie feiern. Auch das kann teuer werden – 4000 Euro sieht der Bußgeldkatalog vor. Bei mehrfachem Verstoß kann die Strafe auf bis zu 25000 Euro steigen.

Bleibt die Frage nach den mobilen Verkaufsständen, an denen man Kaffee, Fischbrötchen, Eis und anderes zum sofortigen Verzehr kaufen kann. Auch sie sind verboten worden. Wer sie trotzdem weiter betreibt, riskiert eine Strafe von 2500 Euro. Doch es gibt eine Ausnahme: Auf Wochenmärkten sind diese Imbissstände bis auf Weiteres erlaubt, hat Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) bei der Vorstellung des Bußgeld-Katalogs erklärt.

Der Bußgeldkatalog erfasst keine Straftaten: Wer etwa gegen die Quarantäne-Anordnung verstößt oder trotz Verbot Pflegeheime oder Krankenhäuser betritt, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Dann sind bei einer Verurteilung Haftstrafen möglich.

Sehen Sie auch:

So haben die Leser über den Bußgeldkatalog abgestimmt

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.