Kiel

Drei Wochen nachdem die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft getreten ist, hat das Gesundheitsministerium ernüchternde Daten vorgelegt. Demnach ist die Zahl der Pflegekräfte in Schleswig-Holstein, die keinen Impfnachweis haben, deutlich höher als zunächst gedacht.

So waren bis Ende vergangener Woche 5119 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne einen entsprechenden Nachweis gemeldet worden. Bei weitere 427 war der Impfnachweise zweifelhaft, hieß es. Ende März klang das noch anders. In einer ersten Bilanz nach Ablauf der Meldefrist war das Gesundheitsministerium lediglich von 1449 Ungeimpften ausgegangen. Die Zahl der Personen mit zweifelhaftem Impfnachweis lag bei 177.

Geschätzt Impfquote bei Pflegepersonal in SH ist gesunken

Die geschätzte Impfquote in den Einrichtungen ist entsprechend gesunken. Ende März lag sie laut Ministerium zwischen 98 und 99 Prozent. Der aktuelle Wert liegt nur noch zwischen 95 und 97 Prozent. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist dennoch zufrieden: „Die uns vorliegenden Auswertungen zeigen, dass in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein die Impfquoten sehr gut sind und noch deutlich über dem hohen Niveau in der Allgemeinbevölkerung liegen“, sagte der Minister.

Die gravierenden Unterschiede in den Zahlen erklärte das Ministerium zum einen mit Nachmeldungen, die im Laufe der vergangenen Woche eingegangen seien. Zum anderen seien „aufgrund eines Importfehlers“ einige Meldungen zuvor nicht berücksichtigt worden. „Dieser Fehler betraf nur die statistische Auswertung und wurde mittlerweile behoben“, so das Ministerium.

In vielen Einrichtungen im Gesundheitswesen greift die Impfpflicht

Zum Hintergrund: Von der vom Bund beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist das Personal von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Heilberufe und Reha-Einrichtungen betroffen. Die größte Zahl der Beschäftigen stellen die Krankenhäuser und die Pflegeeinrichtungen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies zeigt sich auch in der Einzelauswertung der Meldungen. So wurden allein aus dem Krankenhausbereich 1892 Kräfte ohne Impfnachweis gemeldet, in den Pflegeeinrichtungen waren es 1287, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 717, in Einrichtungen der Rehabilitation 331 und in Arztpraxen 329.

Die Gesundheitsämter der Kreise und Städte prüfen die Meldungen in den kommenden Wochen und entscheiden, ob im Einzelfall ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird. Laut Ministerium tritt dies allerdings nicht automatisch ein. Mitarbeiter haben weiter die Möglichkeit, sich noch impfen zu lassen. Auch der Einsatz in einem Bereich ohne Patientenkontakt sei denkbar.