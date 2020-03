Wie es ist, mit Ausgangssperre zu leben

Kiel/Mitterteich

Eine Motorradtour machen, rausgehen, Freunden treffen: All das ist in Mitterteich nicht mehr möglich. Der Kreis Tirschenreuth hat eine Ausgangssperre verhängt. Weil Corona sich dort sprungartig ausbreitet. Droht das auch Schleswig-Holstein? Hildegard B. schildert, wie das Leben im Sperrgebiet ist.

Bis vergangene Woche war Mitterteich in Bayern nur denen bekannt, die sich für Glas und Porzellan interessierten oder in der Region einmal Urlaub gemacht haben. Seit Dienstag hat die beschauliche Kleinstadt an der tschechischen Grenze traurige Berühmtheit erlangt. Für die 6596 Bewohner gilt seit Dienstag bis zum 2. April 2020 eine Ausgangssperre. Weil es einen sprunghaften Anstieg bei bestätigten Covid19-Fällen gibt.

Nach Angaben des Landratsamtes Tirschenreuth tragen Stand Mittwoch im Landkreis 47 Menschen das Coronavirus in sich, 25 davon stammen aus Mitterteich. Neun Mitterteicher liegen zusammen mit sechs weiteren Infizierten aus dem Kreis im Krankenhaus. Fünf müssen beatmet werden. Infizierten-Zahlen, wie es sie auch in Schleswig-Holstein gibt. 54 bestätigte Corona-Fälle meldet der Kreis Pinneberg, 34 Kiel. 13 Menschen sind Stand Donnerstag in klinischer Behandlung.

Wie lebt es sich mit Ausgangssperre in Mitterteich ?

Die Ausgangssperre ist für Hildegard B. (62), die in Mitterteich lebt und fast ein Jahr als Erzieherin auf Amrum gearbeitet hat, "eine sinnvolle Maßnahme". Weil die Mitterteicher in den vergangenen Tagen unvernünftig gewesen seien und soziale Kontakte nicht heruntergefahren hätten. Aber auch, weil die Risikogruppen eben geschützt werden müssten, zu der sie und ihre Familienmitglieder zählen. Ihr Mann Ferdinand (67) ist lungenkrank, der gemeinsame Sohn Dominik (38) sitzt im Rollstuhl und ihre Mutter Maria ist 89 und sehbehindert. Sie selbst ist mit ihrer Bauchspeicheldrüse vorbelastet. Bislang zeigt noch keiner von ihnen coronatypische Symptome.

Doch Rücksicht auf die Schwächeren nehmen - das ist in Mitterteich nicht jedermann gegeben. "Einer hat in der Schlange an der Supermarktkasse mit mir über die Schulter gesprochen, um zu erfahren, was auf dem Schild steht", sagt sie und ist fassungslos. "Zwei Meter Sicherheitsabstand einhalten", las sie vor. Geändert habe das an der Situation aber nichts. "Die Menschen stehen weiter dicht an dicht."

Wie das Beispiel zeigt: Trotz der Ausgangssperre ist das Leben in Mitterteich nicht komplett heruntergefahren. Bewohner können weiterhin Einkäufe in Supermärkten erledigen, die neuerdings bis 22 Uhr und auch am Sonntag geöffnet haben. Vor der Corona-Krise hatten die Geschäfte in Bayern nur von Montag bis Sonnabend bis 20 Uhr geöffnet.

Auch für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Medikamente holen in Apotheken oder Geld abheben bei Banken kann jeder seine Wohnung oder das Haus verlassen. Ebenfalls dürfe jeder ganz normal zur Arbeit. Nur aus Mitterteich raus oder sich anlasslos auf der Straße aufhalten - das sei momentan verboten. Polizisten sind vor Ort und würden die Lage überwachen. Bislang habe es aber keine Vorkommnisse gegeben. Auch nicht über Nacht.

Stärker durchgreifen, das ist Hildegard B. Wunsch

Hildegard B. wünscht sich, dass noch stärker durchgegriffen wird: "Man könnte nur noch eine bestimmte Anzahl an Menschen in den Supermarkt lassen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Oder Auflagen machen, wer wann raus darf", sagt sie. Auch, weil niemand in Mitterteich mehr wirklich nachvollziehen kann, wer sich wann bei wem angesteckt hat.

Als möglicher Ansteckungsherd wird immer wieder das Starkbierfest am 8. März genannt. Rund 1000 Menschen feierten dort. Doch bestätigt werden konnte dies bislang noch nicht. Unter den 47 Infizierten im Kreis Tirschenreuth sind hauptsächlich ältere Menschen. Es sind aber durchaus auch jüngere betroffen. Die Altersspanne liege zwischen neun und 83 Jahren.

Könnte eine Ausgangssperre auch in Schleswig-Holstein veranlasst werden? In der Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) deutet noch nichts darauf hin. Hier gab es nur den Appell an die Bürger, sich an die ergriffenen Maßnahmen zu halten, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und Sicherheitsabstand zu wahren. Doch die Lage wird täglich neu bewertet, weitere Maßnahmen sind nicht auszuschließen. In Bayern wurden laut Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bis Donnerstagmorgen 2282 Corona-Fälle gezählt, zehn Menschen sind daran gestorben. "Die Fälle nehmen täglich zu, und die Infektionsketten sind immer schwerer zu verfolgen", sagte der CSU-Chef. Und weiter: "Die Lage ist ernst, sehr ernst." Eine weitere Ausgangssperre ist im Landkreis Wunsiedel angeordnet. Auch hier ist die Zahl der Infizierten hoch. Warum Bayern zu den Maßnahmen greift? Man wolle in keiner Kommune eine Entwicklung wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder. Dort hatte es - nach Karneval und Skiferien - eine massive Häufung von Infektionen gegeben.

Zusammen mit ihrer Familie stellt sie sich gerade darauf ein, die kommenden zwei Wochen erst einmal nur zu Hause zu sein. "Wir haben uns am Wochenende schon mit Grundnahrungsmitteln eingedeckt, nur Nudeln und Toilettenpapier waren da schon alle", sagt die 62-Jährige. Verhungern würden sie aber so oder so nicht.

"Wir könnten immer noch die Hilfe des Bayrischen Roten Kreuzes annehmen." Die stellen für Menschen über 65 Lebensmittelpakete für 20 oder 30 Euro zusammen und liefern die dann. "Man wird dann telefonisch informiert, wann die Lieferung kommt, müsste das Geld dann passend vor die Tür legen und dürfe das Paket reinholen, wenn die Helfer das Grundstück verlassen haben. Ziel der Maßnahme sei es, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern und die Fortsetzung von Infektionsketten zu unterbrechen.

Viel vor für die Zeit der Ausgangssperre

Langweilig wird der 62-Jährigen und ihrer Familie in den zwei Wochen garantiert nicht. "Wir hatten bis Mittwoch noch Handwerker im Haus, die das Bad meiner Mutter neu gemacht haben", sagt sie. Jetzt stehe ein Großputz an. In einer Scheune hinter dem Haus, die normalerweise für Familienfeste genutzt wird, könne sie auch Gymnastik machen. Hanteln hätte sie auch noch.

Hart sei die Ausgangssperre nur für ihren Sohn Dominik. Der sei gerne an der frischen Luft und liebt es, Ausflüge zu machen. Doch das ist vorübergehend nicht möglich. "Da hilft nur Wohnungstüre oder Fenster öffnen und einmal tief einatmen", sagt Hildegard B. pragmatisch. Oder einmal im Garten grillen. Ansonsten bleiben ihm der Fernseher oder Gesellschaftsspiele. Und die Krankengymnastik. "Die kommt trotz Ausgangssperre vorbei. Dominik muss ja beweglich bleiben."

Sie ist erleichtert, dass ihr Sohn bei ihr ist. "Ich habe ihn am Sonntag zu uns geholt, weil in der Behindertenwerkstatt, in der er arbeitet, sich auch Menschen angesteckt haben", sagt sie. Ob auch er sich infiziert hat? "Wir hoffen nicht", sagt sie. Denn getestet wurde er nicht. Laut einer Liste hatte er keinen Kontakt zu den Infizierten, saß auch in keinen Bus mit ihnen. "Aber wie will man das in einer solchen Einrichtung schon komplett ausschließen", sagt sie.

Und ihre Mutter? "Die ist entspannt und vernünftig und lässt für sich einkaufen." Sie frage sich nur, ob sie weiterhin Hörbücher bekommt, die sie beim Sehbehindertenbund ausleiht. Denn die werden per Post verschickt.

Man gewöhnt sich an die Ausgangssperre

Trotz aller Einschränkungen bleiben Hildegard und ihre Familie gelassen. Zwar wäre sie lieber mit ihrer Familie auf Amrum im Urlaub gewesen, wo sie sich für den März eingebucht hatten. Doch durch das Touristenverbot, die Ausgangssperre und die Handwerker im Haus sollte das wohl nicht sein.

Nach zwei Tagen zu Hause sagt sie: "Ich gewöhne mich langsam daran, auch nach dem Frühstück noch im Schlafanzug herumlaufen zu können". Besuch kommt in Zeiten der Ausgangssperre schließlich keiner vorbei. Nicht einmal ihr zweiter Sohn, der nicht mehr in Mitterteich lebt. Zum Schutz seiner Familie. Denn keiner will sich wirklich mit Corona anstecken.