Es erinnert an die Infektionen in österreichischen Ski-Hütten: In einer Hamburger Bar arbeiten Corona-Infizierte hinterm Tresen. Hunderte Gäste müssen mit einer Infektion rechnen und in Quarantäne. Doch nicht alle lassen sich ermitteln. Gesundheitsbehörden fragen nun: Wer war in der "Katze"?