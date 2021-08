+++ Corona in Neumünster +++



Laut Stadtsprecher Stephan Beitz waren in der ersten Schulwoche 14 Schülerinnen und Schüler unter den insgesamt 75 Positivfällen. Die Fälle verteilen sich auf neun Schulen und elf Klassen.



In Neumünster-Wittorf sei in dieser Woche eine komplette Klasse nach einem Positivfall vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, so Beitz weiter. „Wir gucken bei jeden Fall in den Schule ganz genau hin. In Wittorf haben sich die Schüler in den Pausen nicht an die Regeln gehalten und hockten zu dicht aufeinander.“



Er machte deutlich, dass die Schule bei den Infektionszahlen in Neumünster aber nicht der Treiber, sondern das dies die Urlaubsrückkehrer seien.