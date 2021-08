+++ 29 Schüler aus Harrislee in Quarantäne +++



In der Zentralschule in Harrislee wurden zwei Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet. Für 29 Personen musste eine Quarantäne angeordnet werden. Alle betroffenen Lehrkräfte sind geimpft. Derzeit dauern die Ermittlungen des Gesundheitsamtes noch an.

Daneben ist ein Schüler der Gemeinschaftsschule in Kappeln und ein Schulkind der Grundschule in Wanderup positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes dauern hier auch noch an. Größere Quarantänemaßnahmen ergeben sich bisher dadurch nicht.