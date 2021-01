In Flensburg steigen die Corona-Zahlen stark an: 31 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag, 14 neue Fälle kamen am Freitag hinzu. Grund für den Anstieg sind Corona-Ausbrüche bei der Lachsverarbeitungsfirma Vega Salmon und dem Fleischwarenbetrieb Böklunder.