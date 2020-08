Kiel

Der Anteil der Infizierten, die sich im Ausland mit dem Coronavirus angesteckt haben, liegt deutlich höher als im Bundesschnitt. In Deutschland hatten sich 39 Prozent der registrierten Corona-Infizierten bei Reisen im Ausland angesteckt. Bei den Schleswig-Holsteinern sind es 54 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Instituts für Infektionsmedizin in Kiel im Auftrag des Gesundheitsministeriums.

46 Prozent der Schleswig-Holsteiner infizierten sich in Deutschland – 42 Prozent von ihnen seit Mitte Juli im eigenen Bundesland, vier Prozent im restlichen Deutschland.

Anzeige

13 Prozent haben das Virus von Reisen durch mehrere Länder mitgebracht, wobei der genaue Ansteckungsort nicht geklärt werden konnte. Knapp zwölf Prozent haben sich das Virus im Kosovo und neun Prozent in der Türkei geholt. Es folgen die Länder Polen, Rumänien, Bulgarien und Albanien. Drei Schleswig-Holsteiner infizierten sich in Spanien (0,5 Prozent), je zwei in Österreich, Italien, Frankreich, Schweden und den Niederlanden.

Weitere KN+ Artikel

Vor einer Corona-Ansteckung ist man nirgendwo sicher

Die Liste von Armenien über Dschibuti und Finnland bis zur Ukraine zeigt: Hundertprozentig sicher vor einer Ansteckung kann man aktuell nirgendwo sein. Die Gefahr besteht nicht nur in den offiziellen Risikogebieten.

Die jüngste Erfahrung der Teststationen zeigt: Viele Urlauber, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, lassen sich freiwillig testen. In Ellund an der dänischen Grenze waren es seit dem 5. August 4000 Personen, in Kiel am Stena-Terminal 3000. Insgesamt gab es an diesen beiden Stationen 23 Personen mit einem positiven Testergebnis, erklärte das zuständige Labor Krause in Kiel.

Probleme gibt es aber mit vielen Reisenden, die aus Risikogebieten kommen, bestätigen mehrere Gesundheitsämter. „Leider zeigt sich, dass sich die wenigsten Reiserückkehrer aus Risikogebieten tatsächlich bei uns melden. Es ist daher zu befürchten, dass auch die Quarantäne-Verpflichtungen nicht eingehalten werden“, sagt Christoph Mager, Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Gesundheitsämter wollen Reiserückkehrer stärker kontrollieren

Danach müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten sofort in Quarantäne begeben, beim Gesundheitsamt melden und mindestens so lange in Quarantäne bleiben bis zwei negative Testergebnisse vorliegen. Wichtig: Zwischen beiden Tests müssen mindestens fünf Tage liegen.

Kontrolliert werden kann das bisher aber nur flächendeckend bei Reisenden, die mit dem Flugzeug in Deutschland landen. Denn sie müssen Aussteigekarten ausfüllen, die das Gesundheitsamt bekommt. „Unserem Gesundheitsamt liegen über 200 Aussteigekarten von Rückkehrern vor, die bisher keinen Kontakt aufgenommen haben – die Mehrzahl aus der Türkei und Spanien“, so Mager. Nicht nur in seinem Kreis soll deshalb ab sofort stärker kontrolliert werden.

Wird jemand erwischt, der sich nicht an die Auflagen gehalten hat, wird es teuer: Wer sich nicht sofort beim Gesundheitsamt meldet, muss mit einem Bußgeld von 150 bis 2000 Euro rechnen. Wer nicht in Quarantäne geht, kann mit bis zu 10 000 Euro bestraft werden. Die Flucht nach vorn wird nun für viele die einzige Chance sein, dass es nicht allzu teuer wird.

Viele Infizierte besuchten vorher Verwandte im Ausland

Beim Robert-Koch-Institut heißt es, dass es bei den Rückkehrern aus Risikogebieten im Westbalkan und der Türkei die „Altersstruktur auf Reisen im Familienverbund schließen“ lässt. Das Risiko, sich bei einem Verwandtenbesuch im Ausland durch enge Kontakte zu infizieren sei höher einzustufen als bei einer Pauschalreise in einem Hotel mit speziellem Corona-Hygienekonzept, befindet Norbert Fiebig, Präsident vom Deutschen Reiseverband DRV und fordert flächendeckend Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten.

Doch aktuell sind die Kapazitäten schon mit den Testwilligen überfordert. „Bei den Ergebnissen kann es zu Wartezeiten kommen, die über der Regelzeit von 24 bis 48 Stunden liegen“, erklärte am Donnerstag Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Zweifel hätten Menschen mit Symptomen und Rückkehrer aus Risikogebieten Vorrang.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.