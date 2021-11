Langeln

Nach der „Frostfete“ mit rund 1000 Partygästen auf dem Hof Rappen in Langeln (Kreis Pinneberg) wurden mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Um einen größeren Corona-Ausbruch einzudämmen, ruft das Gesundheitsamt jetzt zum Massentest auf.

Alle Gäste der „Frostfete“ vom vergangenen Sonnabend, 13. November, sollten sich „umgehend bei einer offiziellen Teststation auf das Coronavirus testen lassen“, so eine Sprecherin des Kreises Pinneberg. Alle Partygäste sollten zudem auf ihren Gesundheitszustand achten, um sich bei Krankheitszeichen direkt an ihren Hausarzt zu wenden, so die Empfehlung.

„Frostfete“ in Langeln war 3G-Veranstaltung

Insgesamt hatten laut Kreis Pinneberg rund 1000 Menschen die Feier des Vereins Stockcar Langeln besucht. Die „Frostfete“ war als 3G-Veranstaltung organisiert. Mehr als 900 Gäste hatten sich zudem über die Luca-App registriert. Diese haben über die Anwendung im Nachgang eine Warnmeldung erhalten.

Sollten weitere Gäste bei einem Bürger-Checkl positiv getestet werden, ist der übliche Weg bei einer Corona-Infektion zu gehen: sofortige häusliche Absonderung, ein bestätigter PCR-Test vom Hausarzt oder von einem Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (Kreis Pinneberg: Turnstraße in Elmshorn), dann die eigenverantwortliche Information der engen Kontaktpersonen sowie das Einhalten der Quarantäne.