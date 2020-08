Wentorf

Eine Schülerin hatte nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche Corona-Symptome gezeigt und war deshalb wie empfohlen zu Hause geblieben. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Schülerin bereits ansteckend gewesen sein könnte, als sie noch am vergangenen Mittwoch am Unterricht teilnahm.

Als erste Maßnahme hat das Gesundheitsamt den gesamten 8. Jahrgang der Gemeinschaftsschule Wentorf, etwa 80 Schüler aus vier Klassen, sowie drei Lehrer am Mittwochmittag in die häusliche Isolation geschickt. Die Kontaktpersonen aus der gleichen Klasse sowie eines anderen Kurses werden voraussichtlich am Donnerstag auf das Virus getestet.

Anzeige

Lesen Sie auch:Schleswig-Holstein: An diesen Schulen und Kitas gibt es Corona-Fälle

Weitere KN+ Artikel

Sind die Ergebnisse negativ, dürfen die übrigen Schüler des Jahrganges wieder in die Schule zurückkehren. Die direkt betroffenen 32 Schüler sowie die drei Lehrer werden mindestens bis zum 3. September in der häuslichen Quarantäne bleiben müssen. Bei positiven Testergebnissen werden im gesamten Jahrgang weitere Tests durchgeführt.

Bereits am Dienstag zwei Corona-Verdachtsfälle an Schulen

Bereits am Dienstag sind im Kreis Herzogtum Lauenburg Schüler zweier Schulen in Quarantäne geschickt worden. An der Gemeinschaftsschule Dassendorf mussten 14 Schüler und zwei Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne. Sie hatten Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Mitarbeiterin.

An einer Gemeinschaftsschule in Mölln wurden Schüler einer Klasse auf das Coronavirus getestet. Sie hatten auf Klassenfahrt Kontakt zu positiv getesteten Schülern aus Düsseldorf. Die Testergebnisse der Schüler beider Schulen lagen dem Gesundheitsamt am Mittwoch bis 15 Uhr noch nicht vor.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.