Aufgrund des Coronavirus sind die Inseln in Schleswig-Holstein seit Montag abgeriegelt. Auf der Insel Föhr traten viele Touristen den Heimweg an. In Dagebüll kontrolliert die Polizei Passagiere, die auf die Insel wollen. Die Föhrer finden die Abriegelung gut - einige haben aber Existenzängste.