Kiel

Schleswig-Holsteins Schulen sollen trotz steigender Corona-Infektionen geöffnet bleiben. Mediziner am Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und dem Kieler Gesundheitsministerium rechnen bei Kindern kaum mit ernsten Erkrankungen. Die überwiegende Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer habe sich zudem inzwischen impfen lassen. Gesundheitsministerin Karin Prien (CDU) wies am Montag im Bildungsausschuss des Landtags auf eine stichprobenartige, freiwillige Umfrage mit hoher Beteiligung hin: 98 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen sind demnach einmal geimpft, 94 Prozent vollständig.

„Wir dürfen Kinder für eine schleppende Impfkampagne nicht in Haft nehmen“, betonte Prof. Philip Rosenstiel, Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie am UKSH. Zwar werde sich das Gros der Kinder unter zwölf Jahren infizieren, weil für sie derzeit kein Vakzin zur Verfügung steht. Das sei für die überwiegende Mehrheit aber nicht nur unproblematisch. Die Infektionsmedizinerin Dr. Anne Marcic vom Gesundheitsministerium wies sogar auf die Notwendigkeit hin, mit dem Virus in Kontakt zu kommen. „Es besteht ein Bedarf, Immunität zu erwerben.“ Dass man an den Schulen bislang so vorsichtig agiere, geschehe aus Rücksicht auf die Erwachsenen.

Mobile Filteranlagen „komplett unwirksam“

Entsprechend warb Prof. Jan Rupp, leitender Infektionsbiologe am UKSH Lübeck, für ein Umdenken: „Wir dürfen Kinder für eine schleppende Impfkampagne nicht in Haft nehmen und sind uns relativ einig, dass man Infektionen im Alter von Kindern und Jugendlichen laufen lassen kann.“ Vom Einsatz mobiler Luftfilter raten die Experten eher ab. „Das ist ein wunderbarer Weg, unendlich viel Geld zu verbrennen“, sagte Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am UKSH. „Kurzfristiges Lüften reduziert Aerosole kurzfristig auf weniger als zehn Prozent. Filteranlagen dagegen produzieren viel Lärm und senken Aerosole auf 50 Prozent ab – aus infektiologischer Sicht sind sie also komplett unwirksam.“ Masken halte er dagegen bei hoher Inzidenz vorerst weiter für nötig, anlasslose Tests dagegen für zunehmend fragwürdig. Mittel- und längerfristig sollten Schulen diejenigen testen, die Krankheitssymptome haben.

Die Lehrergewerkschaft GEW will nach Ansicht von Landeschefin Astrid Henke vorerst auf Masken und die Testpflicht dennoch nicht verzichten. „Außerdem sollten zum Schutz von Kindern und Beschäftigten Luftfilter für Räume angeschafft werden, die nicht gut gelüftet werden können.“ Der CDU-Bildungsexperte Tobias von der Heide bezeichnete die Schule dagegen als sicheren Ort. Spätestens nach den Herbstferien brauche Schleswig-Holstein einen Plan, „die anlasslosen Antigentests und die Maskenpflicht an Schulen abzuschaffen“. Martin Habersaat (SPD) sprach dagegen von Schulen als künftigen Hochinzidenzgebieten. „Als Abgeordneter kann ich das logisch verstehen. Als Vater muss ich das erst einmal verdauen.“