"Der Party-Service macht rund 50 Prozent meines Gesamtumsatzes aus, dass dieser Teil nun komplett wegfällt, tut schon weh", sagt Fleischermeister Jens Asmussen, der eine Fleischerei mit eigener Schlachtung in Kremperheide ( Kreis Steinburg) betreibt und dem Vorstand des Fleischer-Verbands Schleswig-Holstein beisitzt. In seinem Ladengeschäft und seinen Wochenmarktständen werde seit Beginn der Corona-Krise etwas mehr verkauft, was die Verluste zumindest ein wenig ausglichen. Nichtsdestotrotz sind die Umsätze im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise zurückgegangen.

So wie Jens Asmussen geht es derzeit den meisten der 421 Fleischerbetriebe in Schleswig-Holstein. Catering und Party-Service sind vorerst auf Eis gelegt, während an den Theken gleich viel oder mehr verkauft wird. Je stärker die Fleischer ihr Geschäft auf Catering oder Party-Service ausgerichtet haben, desto schwerwiegender spüren sie die Auswirkungen durch das Coronavirus. Für einige könne es durchaus an die Existenz gehen, sagt Jens Asmussen. Es selbst sei in der glücklichen Lage die finanziellen Einbußen aus eigener Kraft tragen zu können und seine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken oder sogar kündigen zu müssen.

Von dpa/RND