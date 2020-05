Den Kliniken brechen die Erlöse weg

Kiel

"Seit Anfang März hat sich die Belegung der Krankenhäuser nahezu halbiert", erklärt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH). Die Erlöse seien dadurch um mehr als 100 Millionen Euro pro Monat eingebrochen.

Die Gründe: Im März ordnete die Bundesregierung Vorsorgemaßnahmen in den Krankenhäusern an, um alle Corona-Patienten angemessen versorgen zu können. Verschiebbare Eingriffe mussten abgesagt, Intensivkapazitäten ausgebaut, Betten freigehalten werden. Parallel dazu blieben die üblichen Patienten aus – aus Angst vor Ansteckung.

560 Euro für leeres Bett - reicht oft nicht

Eine Ausgleichszahlung in Höhe von 560 Euro pro Tag und freiem Bett sollte den absehbaren wirtschaftlichen Kollaps verhindern. "Ohne diese Zahlung wäre die Masse der Krankenhäuser jetzt schon tot“, sagt Reimund. „Trotzdem gefährdet der Einbruch bei den Einnahmen die wirtschaftliche Basis der Krankenhäuser."

Denn für Ausfälle bei Ambulanzen und Wahlleistungen gibt es ebenso wenig einen Ausgleich wie für Kliniken, die Personal in Kurzarbeit schicken. Auch Rehakliniken sind schlechter gestellt.

31 Millionen Euro Verlust im UKSH

So betrug der tatsächliche Verlust im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein schon bis April 31 Millionen Euro. Dauert die Pandemie an, geht man von ungedeckten Kosten durch Corona von 129 Millionen Euro in diesem Jahr aus, erklärt UKSH-Pressesprecher Oliver Grieve.

Auch für die Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde bestätigt die Sprecherin der Geschäftsführung, Dr. Anke Lasserre: „Die Ausgleichspauschalen werden nicht reichen, um alle Kosten zu decken.“

Einbrüche auch bei Lubinus

In der Klinik Preetz erreichten die Belegung und Patientenzahl im April nur 66 Prozent des Vorjahres, im Lubinus Clinicum in Kiel sogar nur 30 bis 40 Prozent. In der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg ging die Belegung von 75 bis 80 Prozent auf 40 bis 45 Prozent zurück. Die Einnahmeverluste würden zu etwa 85 bis 90 Prozent ausgeglichen, erklärt Presssprecher Dirten von Schmeling.

Auch im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster geht Geschäftsführer Alfred von Dollen davon aus, dass er die Erlöseinbrüche – allein im April im stationären Bereich drei Millionen Euro – weitgehend durch die Ausgleichzahlungen decken kann. Dennoch fordert auch er mehr Unterstützung.

Krise geht weiter

Inzwischen dürfen zwar wieder mehr Betten belegt und verschiebbare Eingriffe vorgenommen werden – die Krise ist für die Kliniken dennoch nicht vorbei, warnt Patrick Reimund von der KGSH. „Vorhalte- und zusätzliche Hygiene-Maßnahmen sind weiter notwendig. Die Häuser werden ihre Kapazität allenfalls zu 80 Prozent nutzen können. Und auch 2021 wird für die Kliniken kein normales Jahr werden. “

Reimund fordert deshalb eine allgemeine Absicherung gegen Budgetverluste – etwa durch ein garantiertes Mindestbudget. Auch Roland Ventzke, Geschäftsführer vom Städtischen Krankenhaus Kiel, erwartet „ von Politik und Kassen verlässliche Sicherheit, im Zuge der Corona Pandemie nicht auf Kosten sitzen zu bleiben“.

