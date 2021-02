Kiel

PCR-Tests vervielfältigen das genetische Material in der Probe in mehreren Zyklen. Die Anzahl der Zyklen, die es dauert, bis das Virus nachgewiesen wurde, nennt man Ct-Wert. Er gibt einen Hinweis auf die Virusmenge, die ein Infizierter in sich trägt. Wenn die Virusmenge in der Probe groß ist, braucht es wenige Zyklen. Ein niedriger Ct-Wert weist also auf eine hohe Virenlast hin.

Corona-Test: Zahl der Zyklen ist unterschiedlich

Wie viele Zyklen eine Probe durchläuft, ist von Labor zu Labor unterschiedlich – und damit auch innerhalb eines Bundeslandes nicht einheitlich. „Bei uns sind es 45 Zyklen“, sagt Dr. Andi Krumbholz vom Labor Krause in Kiel. Wird in diesen 45 Zyklen das Virus nicht nachgewiesen, fällt der Corona-Test negativ aus.

PCR-Testverfahren sind unterschiedlich

Ct-Wert ist aber nicht gleich Ct-Wert. Denn es gibt viele unterschiedliche PCR-Verfahren. Ein Ct-Wert von 30 kann bei dem einen schon für eine geringe Viruslast sprechen, bei dem anderen noch nicht. Deswegen gibt es mittlerweile ein standardisiertes Verfahren von der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft Instand, das es ermöglicht, unterschiedliche PCR-Verfahren zu eichen und vergleichen zu können.

Das RKI beruft sich auf diesen Standard und gibt einen Grenzwert an, ab dem Patienten trotz positivem Testergebnis vorzeitig aus der Isolation entlassen werden können: eine Million Kopien pro Milliliter.