Lina S. Kattemeyer will ihren Geburtstag nachfeiern, hat dazu ein Vereinsheim angemietet und will rund 30 Gäste einladen. „Müsste ich für diese Veranstaltung ein Hygienekonzept mit der Einhaltung der Abstandsregeln erstellen oder darf ich in diesem privaten Rahmen unter Vor-Corona-Bedingungen feiern?“