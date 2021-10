Kiel

Immunschwachen Menschen wird eine Auffrischimpfung gegen Covid empfohlen. Eine Leserin fragt sich, ob ihrer 87-jährigen Mutter, die im Dezember und Januar ihre ersten beiden Impfungen gegen Covid bekommen hat, eine solche dritte Impfung anzuraten ist und welche Wartezeit in diesem Fall empfohlen wird?

Ob eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 sinnvoll ist, muss bei jedem Menschen individuell nach ärztlicher Beratung entschieden werden, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Für Personen über 80 Jahre hatte die Gesundheitsministerkonferenz bereits Anfang August beschlossen, eine Auffrischungsimpfungen anzubieten.

Anfang September wurde der Kreis dann auf über 60-Jährige erweitert. In Schleswig-Holstein haben seither rund 40.000 Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Eine Auffrischimpfung wird nach sechs Monaten empfohlen – eine spätere Impfung verbessert den Impfschutz auch

Die STIKO hat in der vergangenen Woche Ihre Empfehlung zur Auffrischungsimpfung für „Personen mit Immundefizienz etwa 6 Monate nach eine COVID-19-Grundimmunisierung“ mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Derzeit erarbeitet die STIKO nach eigenen Angaben die Evidenz für eine Auffrischungsimpfung anderer Bevölkerungsgruppen auf. Sie will dazu in dieser Wochen eine Entscheidung treffen. (Woche 27.9. bis 3. Oktober)

Laut des Robert-Koch Instituts spricht aus immunologischer Sicht – nach aktuellem Kenntnisstand – nichts dagegen, zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen COVID-19-Impfstoff geimpft zu werden, sei es, um einen mit der Zeit nachlassenden Impfschutz aufzufrischen oder um einen bestehenden, eventuell aber begrenzten Impfschutz (z.B. aufgrund neuer Virusvarianten) noch zu verbessern.