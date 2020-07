Schleswig-Holstein

Sensoren in Fitnessarmbändern und Smartwatches liefern zahlreiche Daten, die eine Erkennung von potenziellen Covid-19-Symptomen ermöglichen. Ein zentraler Parameter ist der Puls, den die Fitnessarmbänder und Smartwatches am Handgelenk messen. Der Ruhepuls gibt an, wie oft das Herz eines Menschen pro Minute in einer Ruhesituation schlägt. Ist der Ruhepuls höher als gewöhnlich, kann beispielsweise Fieber vermutet werden - eines der Symptome von Covid-19.

Das bedeutet aber nicht, dass man bei einem normalen Ruhepuls automatisch coronafrei ist. Denn eine Corona-Infektion kann auch symptomlos bleiben. "Die Definition einer möglichen symptomlosen Infektion bedeutet ja gerade, dass keine Symptome auftreten und damit unter Umständen auch der Ruhepuls nicht ansteigt", sagt Professor Burkhard Weisser vom Institut für Sportwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Zwar sei die Wahrscheinlichkeit einer Infektion gering, wenn man sich gesund fühle, einen normalen Ruhepuls und eine völlig normale Leistungsfähigkeit habe. Eine hundertprozentige Sicherheit, dass man in diesem Fall coronafrei ist, besteht aber nicht. Diese Sicherheit erhält man nur durch einen Corona-Test.

