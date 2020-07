Eine Mutter aus Kiel fragt: Was sollen Eltern tun, wenn das Kind einen banalen Schnupfen oder leichten Infekt bekommt? „Hat die Stadt Kiel oder das Land Schleswig-Holstein ein Konzept und Verhaltensanweisungen für Familien mit Kindern, die in einer Krippe, Hort oder nach den Ferien in der Schule sein werden?“