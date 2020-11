David Ting fragt: „Mein Kind studiert im dänischen Odense. Es ist dort auch mit einem Zimmer in einem Studentenwohnheim gemeldet. Darf es am Freitag fürs Wochenende mit dem Auto nach Hause nach Kiel kommen? Welche Auflagen gelten dann? Und darf mein Kind am Sonntag wieder nach Dänemark einreisen?