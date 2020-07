Kiel

„Die Landesverordnung verbietet keine Hausbesuche durch Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Besuche der Bewohner der Einrichtung sind aufgrund eines Besuchskonzepts zu ermöglichen“, so ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums. Ebenfalls seien das Spazierengehen außerhalb des Einrichtungsgeländes oder der Besuch von Angehörigen durch Einrichtungsbewohner grundsätzlich möglich. Hierbei seien dann die für alle Bürger geltenden Hygienevorschriften – insbesondere das Abstandsgebot – zu beachten. In den Empfehlungen des Landes zu Besuchen in Pflegeeinrichtungen heißt es entsprechend lediglich: „Bewohner können die Einrichtung verlassen; das Verlassen sowie die Rückkehr sind der Einrichtung anzuzeigen.“

Weiter teilt das Ministerium mit: Werden Freiheitsbeschränkungen (hier Verbot des Familienbesuchs oder Verbot der Rückkehr in die Pflegeeinrichtung nach dem Besuch) ohne entsprechende Anordnung des Gesundheitsamtes getroffen oder aufrechterhalten und sind damit infektionsschutzrechtlich nicht gerechtfertigt, kann auch die örtlich zuständige Behörde nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (früher „Heimaufsicht“) gegen diese unzulässigen Beeinträchtigungen der Selbstbestimmungs- und Teilhaberechte der Bewohner vorgehen. Einfacher ausgedrückt bedeutet das: Liegt kein triftiger gesundheitsrelevanter Grund vor, darf jeder Heimbewohner das Heim verlassen.

