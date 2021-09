Kiel

Eine Leserin fragt sich zum Thema Sport und Corona, ob auch ungeimpfte Übungsleiter von Sportvereinen in Innenräumen Kurse leiten dürfen?

Die Antwort aus dem schleswig-holsteinischen Innenministerium ist eindeutig: Ja, das dürfen sie. Wer Sportkurse trainiert oder leitet und nicht geimpft oder genesen ist, darf trotzdem in den Innenräumen Kurse geben. Eine Testnachweispflicht betrifft diese Personengruppe nicht. Anders sieht es bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Grundsätzlich, so heißt es in der Landesverordnung, dürfen nur Personen am Sport in Innenräumen teilnehmen, die keine Corona-typischen Symptome wie etwa Atemnot, Husten, Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen.

Außerdem gilt die 3 G-Regel. Das heißt, es darf nur getesteten, geimpften oder genesenen Teilnehmenden der Einlass zur Sportausübung gewährt werden. „Erforderlich ist in Innenräumen zudem die Erhebung der Kontaktdaten aller Sportlerinnen und Sportler sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter“, zumindest bis zum 19. September, so der Ministeriumssprecher. Darüber hinaus sei ein Hygienekonzept nötig, das das besondere Infektionsrisiko der ausgeübten Sportart berücksichtigt und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorsieht.