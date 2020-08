Kiel

Wenn – wie in diesem Fall – mehrere Personen in einem Haushalt zusammenkommen, dann gilt dies als „Veranstaltung im privaten Raum“, heißt es im Gesundheitsministerium dazu. Private Zusammenkünfte unterliegen aktuell noch strengen Beschränkungen, insbesondere, weil das Treffen in Innenräumen stattfinden soll.

Anzeige

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Deshalb gilt: „Auf einer Veranstaltung im privaten Raum können die Gäste sitzen oder sich frei bewegen, aber nicht tanzen, singen oder Blasinstrumente spielen.“ Begründet wird das mit einem erhöhten Atem-Ausstoß bei diesen Tätigkeiten. Ist einer der Anwesenden mit dem Coronavirus infiziert, steigt dann das Risiko, dass sich durch die genannten Aktivitäten das Virus so stark in der Raumluft anreichert, dass sich die anderen Personen beim Einatmen infizieren können.

Weitere KN+ Artikel

Also: Treffen ja – singen nein. Diese Regelung gilt erst einmal bis zum 31. August. Wie es danach weitergeht, hat die Landesregierung noch nicht entschieden.

Lesen Sie auch: