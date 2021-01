Kiel

Innerhalb Deutschlands gibt es keine grundsätzlichen Reisebeschränkungen, teilt der Kreis Segeberg auf Anfrage mit. Da der Inzidenzwert in Sachsen-Anhalt aktuell aber deutlich über 200 liegt, wurden dort von der Landesregierung bereits Verordnungsermächtigungen verabschiedet, die örtlich Einschränkungen des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort der Bevölkerung erlauben. Was konkret für das Reiseziel des Ehepaares gilt, muss in dem zuständigen Kreis erfragt werden.

Dennoch wird vom Kreis von der Reise aus anderem Grund abgeraten oder alternativ dazu geraten, sich sehr gut zu informieren. Denn in der Sars-CoV-2-Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalts vom 8. Januar 2021 heißt es: „Bei Trauerfeiern dürfen nur der engste Freundes- und Familienkreis der oder des Verstorbenen, der Trauerredner oder Geistliche und das erforderliche Personal des Bestattungsunternehmens teilnehmen.“ In Schleswig-Holstein gibt es eine Begrenzung auf maximal 25 Personen.

Was in Sachsen-Anhalt als „engster Freundeskreis“ angesehen wird und ob das Ehepaar in diesem Fall dazu gehört, sollte dringend vor Reiseantritt mit der dort zuständigen Gesundheitsbehörde abgestimmt werden. Sollte das Ehepaar die Reise antreten und sich dort nicht infizieren, sollte die Rückkehr unproblematisch sein.