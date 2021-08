Kiel

Während im Sommer die Infektionszahlen immer weiter sanken, ließ auch die Impfbereitschaft vieler Bürger und Bürgerinnen nach. Immer wieder lassen einige ihren Impftermin einfach verstreichen, andere organisierten sich gar nicht erst einen Termin.

Dass die Herdenimmunität im Spätsommer noch erreicht wird, scheint mittlerweile unmöglich zu sein. Einige Impfzentren haben bereits ihre Kapazitäten heruntergefahren und versuchen, ihren Impfstoff irgendwie loszuwerden, ohne ihn wegwerfen zu müssen. Ein Leser fragt, ob man die Zeit nun nicht nutzen sollte, um sich mit einer dritten Impfung noch besser zu immunisieren.

Dr. Hans-Joachim Commentz, Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), sagt klar nein. „Die Herstellerunterlagen geben eindeutig vor, dass zwei Impfungen ausreichen.“ Die Impfungen sollten in einem entsprechenden Abstand verabreicht werden, dann sei der Schutz vorhanden.

Studien prüfen Wirksamkeit von dritter Corona-Impfung

Allerdings laufen gerade in Israel und den USA Studien, die überprüfen, ob eine dritte Impfung bei Älteren nach acht bis zwölf Monaten sinnvoll sein kann. „Die Studien sind aber noch nicht abgeschlossen“, betont Commentz. Eine Auffrischung könnte bei Älteren notwendig sein, da ihr Immunsystem nicht mehr so stark ist. „Jüngere Menschen sollten jetzt aber auf keinen Fall losziehen und sich einfach so zum dritten Mal impfen lassen“, sagt der Pandemiebeauftragte der KVSH.

Theoretisch könnte ab Ende August mit der dritten Impfung begonnen werden. Doch dafür muss zunächst geklärt werden, ob dies tatsächlich notwendig und sinnvoll ist. Auch die Ständige Impfkommission befasst sich momentan mit diesem Thema. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.