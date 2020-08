Kiel

Ein Problem bei dem Coronavirus ist, dass Menschen ansteckend sind, selbst aber gar keine Symptome haben oder diese sich erst später zeigen.

Tatsächlich scheiden infizierte Personen Coronaviren mit dem Stuhl aus. Nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand sind die Viren im Abwasser zwar nicht mehr infektiös und stellen daher keine Gefahr mehr dar. Ihre Menge kann aber Rückschlüsse auf die Corona-Entwicklung in den angeschlossenen Haushalten geben. Natürlich kann man daran nicht ablesen, wer genau infiziert ist. Aber wenn plötzlich die Konzentration von Sars-CoV-2 steigt, können die Schutzmaßnahmen erhöht werden und die Menschen vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr gewarnt werden.

Anzeige

In Deutschland arbeiten deshalb bereits mehrere Forscherteams an dem Thema. Dass die Zahl der Covid-19-Infektionen in Frankfurt ansteigen, hat ein Forscherteam schon frühzeitig am Abwasser erkannt. „Im Juli lagen die Virenkonzentrationen im Abwasser noch stabil auf relativ niedrigem Niveau, dann stiegen die Werte deutlich an“, erklärt Prof. Susanne Lackner vom Forscherteam Abwasserwirtschaft an der Technischen Universität Darmstadt.

Weitere KN+ Artikel

Abwässer vom Frankfurter Flughafen wird auf Corona untersucht

Die Messung sei so empfindlich, dass sie weniger als zehn bestätigte Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner detektiere. „Von Vorteil ist, dass wir mit der Methode auch asymptomatisch Infizierte erfassen“, betont Lackner.

Ihr Forschungsteam untersucht auch die Abwässer vom Frankfurter Flughafen. Dort werden nicht nur die Virusmengen bestimmt, sondern auch das Erbgut der Krankheitserreger sequenziert. Man will auf diese Weise mehr über die Verbreitungswege und die Herkunft der Viren herausfinden. So weiß man inzwischen, dass sich regionale Varianten des Coronavirus entwickelt haben.

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Lesen Sie auch:

Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden.

Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.

Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite