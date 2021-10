Kiel

Wer laut Impfpass über einen vollständigen Schutz verfügt, gilt hierzulande als geimpft, auch wenn bei einem Test nur niedrige Antikörper-Werte festgestellt wurden. Doch ist das auch aus medizinischer Sicht richtig? Ein Leser fragt: Gibt es einen Immunschutz, auch wenn ein Impfling keine Antikörper gebildet hat?

„Die in Europa zugelassenen Impfstoffe gegen Covid-19 sollen Antikörper und Zellreaktionen gegen das Spikeprotein erzeugen. Nicht alle Antikörpertests weisen aber Antikörper gegen das Spikeprotein nach“ erklärt Prof. Siegfried Görg, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. „Es gibt auch Tests, die andere Antikörper, etwa gegen das Nukleokapsid, nachweisen und Hinweise auf eine durchgemachte Infektion geben sollen.“ Man müsse also sehr genau auf die Art des Tests achten.

Wenn ein Test gegen das Spikeprotein negativ ist, sollte man ärztlichen Rat suchen

Sollte ein Antikörpertest gegen das Spikeprotein etwa vier Wochen nach der Impfung negativ sein, sei dies Anlass für ein Gespräch mit Arzt oder Ärztin und gegebenenfalls für eine vorgezogene Auffrischungsimpfung oder eine Extra-Impfung, so Görg. „In solchen Fällen muss man mit einem reduzierten Immunschutz rechnen.“

Eine generelle Überprüfung der Antikörperantwort sei nach einer Impfung aber nur bei einem kleinen Teil der Menschen notwendig, unter anderem bei schwer immundefizienten Personen, sagt Görg. Dazu zählten unter anderem Patientinnen und Patienten nach einer Organtransplantation.