Mehrere Leser bezweifeln, dass es Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt. „Da selbst nach den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts – allerdings nicht an prominenter Stelle – das Sars-CoV-2-Virus seit der 16. Woche in Deutschland nicht mehr nachzuweisen ist, stellt sich die Frage, was hier täglich mit dem Test gefunden wird?“, schreibt ein Leser.

Tatsächlich teilt das Robert-Koch-Institut mit: „Seit der 16. Kalenderwoche 2020 gab es keine Nachweise mehr von Sars-CoV-2 im Sentinel.“ Doch was heißt das? Sentinel bedeutet Wächter und ist der Name eines Frühwarnsystems, das vor Jahren zur Überwachung der Grippe eingerichtet wurde: 100 Arztpraxen sollen jede Woche maximal drei Abstriche von Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen nehmen und an das RKI schicken, wo die Abstriche auf diverse Erreger untersucht werden – seit Mitte Februar auch auf Sars-CoV-2.

Doch nicht immer schicken alle Praxen jede Woche Abstriche. So waren es von der 33. bis zur 36. Woche nur 156 Proben. Sars-CoV-2 wurde darin nicht gefunden. Das RKI betont aber: „Aufgrund der geringen Zahl der Proben ist keine robuste Einschätzung aktuell zirkulierender Viren möglich.“

Corona-Daten der Gesundheitsämter sind relevant

Bei dem aktuellen Infektionsgeschehen sei die Wahrscheinlichkeit (noch) gering, dass sich das Coronavirus ausgerechnet in den Proben von 100 Praxen befinde. Schließlich gebe es allein 60.000 Hausarztpraxen in Deutschland. Auf keinen Fall beweise das Ergebnis der Sentinelpraxen, dass es keine Sars-CoV-2 Infektionen mehr gibt. Um die Infektionslage beim Coronavirus beurteilen zu können, müsse man sich die Daten ansehen, die entsprechend dem Infektionsschutzgesetz täglich von den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Das waren allein am gestrigen Mittwoch bundesweit 1798 neue Infektionen, in den vergangenen sieben Tagen 12 065 neue Fälle. „Die Aussage, es seien seit der 16. Kalenderwoche keine Sars-CoV-2-Infektionen mehr nachgewiesen, ist nachweislich falsch und irreführend“, sagt auch Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin an der Kieler Universität.

