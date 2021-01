Kiel

Die Antwort des Gesundheitsministeriums ist eindeutig: Wegen der Knappheit des Impfstoffes können nur Erstwohnsitzinhaber in Schleswig-Holstein geimpft werden. Denn die Impfdosen würden nach dem Bevölkerungsschlüssel auf die Bundesländer verteilt.

Eine Ausnahme gibt es laut Ministerium mit Blick auf Hamburg. Mit der Hansestadt habe sich Schleswig-Holstein auf ein gemeinsames Vorgehen und den gemeinsamen Betrieb des Impfzentrums Norderstedt verständigt. So könnten die Beschäftigten der Hamburger Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die in Schleswig-Holstein leben, auch dort am Arbeitsplatz geimpft werden. Zugleich würden sich beispielsweise Hamburger, die in hier im Land tätig sind, in Norderstedt impfen lassen können.

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.

Da die Daten der durchgeführten Impfungen ohnehin überwacht würden, so ein Sprecher des Ministeriums, sei es recht einfach zu erkennen, in welchem Bundesland wie viele Bürger mit Wohnsitz im Nachbarland geimpft wurden.

Von Jördis Früchtenicht