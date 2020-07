Kiel

„Im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland ( Nordkirche) haben die verschiedenen kirchlichen Dienstgeber in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und auf landeskirchlicher Ebene schnell, flexibel und familienfreundlich auf die Pandemie reagiert“, sagt Nordkirchen-Pressesprecher Stefan Döbler. So seien den kirchlichen Mitarbeitern beispielsweise zur Kinderbetreuung und zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger bezahlte Freistellungen ermöglicht worden.

Kurzarbeit und damit einhergehende Gehaltseinbußen hätten bei der Nordkirche weitestgehend vermieden werden können. „Im personalstarken Kita-Bereich zum Beispiel hat es keine Kurzarbeit gegeben“, sagt Döbler. „Im verwaltenden Bereich wurde im Homeoffice gearbeitet. Wo es dennoch zu Kurzarbeit gekommen ist, wurde das Kurzarbeitergeld in der Regel aufgestockt. Richtschnur war dabei die Aufstockung auf 80 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts.“

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Kurzarbeitergeld: Erzbistum Hamburg macht von der freiwilligen Aufstockung Gebrauch

Für das Erzbistum Hamburg, zu dem katholischerseits auch Schleswig-Holstein gehört, teilt Sprecher Manfred Nielen mit: „Kirchliche Mitarbeiter sind, wie alle anderen auch, sozialversicherungspflichtig angestellt. Das heißt, dass die gleichen Regelungen für Kurzarbeit greifen wie in privaten Unternehmen oder auch in der öffentlichen Verwaltung.

Konkret bedeutet dies für das Erzbistum, dass für die wenigen Mitarbeiter, für die Kurzarbeit angemeldet wurde, das staatliche Kurzarbeitergeld greift. Darüber hinaus besteht für jeden Arbeitgeber die Möglichkeit einer freiwilligen Aufstockung des Einkommensverlustes. Dies wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Das Erzbistum Hamburg macht von der freiwilligen Aufstockung Gebrauch.“

Lesen Sie auch: