Halten Viren auf Lebensmitteln?

Nach Angaben von Andreas Hensel vom Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR) gibt es bisher keine Fälle, bei denen sich Menschen nachweislich durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch den Kontakt mit Oberflächen infiziert hätten. Dennoch ist die Übertragungen über Lebensmittel und Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren verunreinigt wurden, theoretisch denkbar – und zwar durch sogenannte Schmierinfektionen.

Angenommen, eine infizierte Person würde direkt auf die Tomaten oder auf den Salat oder die Plastikverpackung husten oder niesen, dann könnten die Viren dort eine Zeit lang überleben. Weil die Coronaviren aber relativ instabil sind, können sie sich laut BfR auf den Oberflächen nur eine gewisse Zeit halten. In Labortests wurde das auf verschiedenen Materialien getestet. Ergebnis: Auf Plastik und Kunststoff sowie auf Edelstahl waren die Viren bis zu drei Tage lang nachweisbar. Auf Karton und Papier galt das maximal 24 Stunden, auf Kupfer bis zu vier Stunden und in der Luft bis zu drei Stunden. Dabei nahm die Konzentration der Viren aber mit der Zeit ab. Wichtig: Die Virenmenge in den Labortests war relativ groß. Im Alltag ist nach Meinung des Virologen Christian Drosten von einer geringeren Menge auszugehen.

Damit sich ein Mensch daran anstecken kann, muss die Virusmenge groß genug sein, die äußeren Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen stimmen und das Virus muss direkt auf die Schleimhäute des Opfers gelangen.

Das BfR hält die Wahrscheinlichkeit, sich über Lebensmittel, Verpackungen oder Flächen mit dem Coronavirus anzustecken, deshalb für sehr gering, wenn auch nicht für ausgeschlossen. Ob das feste Einwickeln in Plastikfolie die Haltbarkeit der Viren beeinflusst, ist nach Recherchen dieser Zeitung bisher nicht untersucht worden. Wer sicher gehen will, sollte die Lebensmittel erhitzen, denn Coronaviren sind hitzeempfindlich.

