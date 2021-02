Kiel

„Nur Personen, die zumindest einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, können geimpft werden“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Betreuerinnen aus Polen kehren nach ihrem Einsatz aber meist in die Heimat zurück. „Kräfte, die nur für wenige Wochen in Schleswig-Holstein tätig sind, sind nicht impfberechtigt.“

Integrationsforscher kritisiert aktuelles Vorgehen

Der Berliner Integrationsforscher Niklas Harder kritisiert das und fordert bundesweit einen unbürokratischen Zugang zu Impfungen für solche Kräfte. Bislang wird nur das Pflegepersonal aus Heimen und bei ambulanten Diensten bevorzugt geimpft. Wer Angehörige zu Hause pflegt, gehört erst zur zweiten Impfgruppe.