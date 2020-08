Kiel

Ein Leser fragt: „Seit einigen Wochen bin ich gern, sofern zeitlich möglich, in den wunderschönen Museen Schleswig-Holsteins unterwegs. Im Ostholstein-Museum Eutin war ich überrascht, dass die Dame am Empfang mir mitteilte, es gelte keine Maskenpflicht und ich könne diese herunternehmen. In anderen Museen, etwa in Lübeck, gibt es eine Maskenpflicht. Das halte ich auch für zwingend erforderlich. Nun bin ich trotzdem ziemlich verwirrt und würde gerne wissen, ob eine Maskenpflicht in Schleswig-Holsteins Museen gilt, und warum dies auch innerhalb des Landes unterschiedlich gehandhabt wird.“

Das Kulturministerium hat in Zusammenarbeit mit der Museumsberatung und -zertifizierung SH mit Stand 26. Juni 2020 Handlungsempfehlungen erarbeitet, heißt es dazu aus dem Kulturministerium: Diese enthalten keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Museen.

Die Museen im Land selbst sind in der Mehrzahl aber einen Schritt weiter gegangen und haben für ihre Häuser eine solche Pflicht definiert. Das gilt etwa für alle Häuser der Stiftung Landesmuseen, auch für die Museen der Universität (wie die Kunsthalle) und die Städtischen Museen in Kiel.

Mindestabstand und Hygienevorschriften auch im Museum

So haben etwa die Landesmuseen in ihren Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen formuliert: „Sie (Besucherinnen und Besucher) sind dazu verpflichtet, in Innenräumen eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen, in Innen- wie Außenräumen zu anderen Besuchern und Museumsmitarbeitern einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und die bekannten, vor Ort nochmals ausgeschilderten Hygienevorschriften (Niesen, Handreinigung,…) einzuhalten. Wenn möglich, lassen Sie große sperrige Gegenstände und Taschen zu Hause.“

Im Ostholstein-Museum gibt es diese Maskenpflicht aufgrund der großzügigen räumlichen Verhältnisse und der sommerlich niedrigen Besucherzahlen nicht. Steige der Besucherzustrom oder entwickelten sich die Infektionszahlen zum Negativen, sei die Maskenpflicht auch in Eutin eine naheliegende Konsequenz, sagt dazu Museumsleiterin Julia Hümme.

