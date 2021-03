Kiel

„Impfen ist in all diesen Fällen absolut unbedenklich“, sagt Prof. Nicolai Maass, Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am UKSH. Schwangere haben derzeit ohnehin keine Impfpriorität – es sei denn, es liegen Risikofaktoren wie eine Lungenerkrankung oder eine schlecht eingestellte Diabetes vor. Das Robert-Koch-Institut habe aber eine Empfehlung ausgesprochen, dass Kontaktpersonen von Schwangeren bevorzugt zu impfen seien. Mass hält das für schwierig: „Es gibt nur seltene Einzelfälle, die schwer verlaufen sind.“ Dass sich ein Neugeborenes bei der Geburt bei der erkrankten Mutter ansteckt, sei sehr, sehr unwahrscheinlich. „Dazu haben wir gerade eine große Studie erstellt. In Deutschland kommt das so gut wie nie vor. Die Babys haben meist einen Nestschutz.“ Keinerlei Impf-Auswirkung sieht Maass auch auf Kind und Mutter beim Stillen oder auf die Fruchtbarkeit.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter Corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage.