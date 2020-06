Schleswig-Holstein

Die Maskenpflicht gilt weiter wie bisher. Sie ist zentraler Bestandteil der Corona-Strategie in Schleswig-Holstein und steht deshalb auch weiter in der Landesverordnung – ebenso wie die Abstandsregel. Die Landesregierung hat bisher kein konkretes Datum geplant, an dem diese Schutzmaßnahmen aufgehoben werden.

Neue Erkenntnisse: Maske hat noch mehr Bedeutung als gedacht

Die Mund-Nasen-Bedeckung hat durch jüngste Erkenntnisse sogar noch mehr Bedeutung erhalten: Zunächst ging man davon aus, dass das Coronavirus über die Tröpfchen, die beim Husten und Niesen freigesetzt werden, wie in einem U-Boot auf die Schleimhäute anderen Personen in der Nähe gelangen und diese so infizieren können.

Inzwischen ist nachgewiesen, dass das Virus auch an deutlich kleineren Partikeln, den Aerosolen, haften bleibt. Und diese Aerosole können sich deutlich länger als die schwereren Tröpfchen in der Luft halten. So kann sich eine Person, die nach einem Infizierten einen nicht belüfteten Raum betritt, noch mit dem Coronavirus anstecken – ohne dem Infizierten begegnet zu sein.

Masken erschweren das Eindringen des Virus

Dazu haben US-Forscher ein interessantes Experiment gemacht: Sie baten Testpersonen, in einem geschlossenen Raum 25 Sekunden lang den kurzen Satz „Bleib gesund!“ (“Stay healthy!“) laut zu wiederholen. Anschließend wurden die ausgestoßenen Mikro-Partikel erfasst. Ergebnis: Ein Mensch setzt beim Sprechen pro Minute durchschnittlich rund tausend kleinster Tröpfchen frei, die dann etwa acht Minuten in der Raumluft schweben.

Haftet an diesen das Coronavirus, können sich andere Personen in dem Raum in dieser Zeit mit dem Virus infizieren. Die meisten Masken schützen davor zwar nicht hundertprozentig, erschweren aber das Eindringen des Virus. Das bestätigt eine Studie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Außerdem kann die Maske eine Signalfunktion haben und die Bevölkerung an das Corona-Risiko erinnern.

