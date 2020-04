Ist Kinderbetreuung im Team erlaubt?

Ja, das ist bis zu einer bestimmten Personenanzahl erlaubt, heißt es aus dem Sozialministerium: „Nach der aktuellen Landesverordnung ist die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren im Rahmen der Nachbarschaftshilfe in engem Rahmen dann möglich, wenn dadurch eine Gesamtpersonenzahl (also Kinder und Erwachsene) von sechs nicht überschritten wird.“

Auch die Landesvertretung der Kita-Eltern hatte empfohlen, dass sich jeweils zwei Familien bei der Kinderbetreuung gegenseitig unterstützen. Anders sei für viele Berufstätige, die in nicht systemrelevanten Berufen arbeiten, die Betreuung der Kinder in Zeiten von Kita- und Schulschließungen nicht sicherzustellen. Wichtig dabei ist: Die private Eltern-Kinder-Gruppe muss geschlossen bleiben. Es sollen keine zusätzlichen Personen von außen in der Betreuung dazukommen.

