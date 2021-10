Kiel

Die Impfauffrischung wirft Fragen auf: Annegret Hönick soll Ende Oktober ihre dritte Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech bekommen. „Beide vergangenen Impfungen waren ebenfalls Biontech. Ist es für die dritte Impfung besser, ein anderes Vakzin zu wählen?“

Die Drittimpfung beschäftigt ebenfalls das Ehepaar Sachau aus Kiel. Es wurde zweimal mit Moderna geimpft und soll nun Biontech bekommen. Vertragen sich die Impfstoffe und ist eine Kreuzimpfung sinnvoll?

RKI: Drittimpfung immer mit mRNA-Impfstoff

Sowohl Annegret Hönick als auch das Ehepaar Sachau können ihre Impfauffrischung mit dem Wirkstoff von Biontech erhalten. Entscheidend ist, dass es sich bei dem Vakzin um einen mRNA-Impfstoff handelt, teil das Robert-Koch-Institut mit. Laut RKI soll die Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Moderna) erfolgen, unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde.

Allerdings soll möglichst der bei der Grundimmunisierung verwendete Impfstoff zur Anwendung kommen. Eine Unverträglichkeit zwischen den Wirkstoffen von Biontech und Moderna müssen die Eheleute Sachau aber nicht befürchten.

Die Stiko-Empfehlung für eine Impfauffrischung richtet sich an Personen, die älter als 70 Jahre sind und an Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die jünger als 70 Jahre sind. Pflegepersonal sowie das Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt sollten ebenfalls eine Impfauffrischung bekommen.