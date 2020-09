Kiel

Im Kern geht es um die Frage: Bedeutet infiziert immer auch ansteckend? Nein, das muss nicht so sein. Denn um andere infizieren zu können, muss ein Infizierter genügend vermehrungsfähige Viren weitergeben. Bisher weiß man aber nicht, wie groß die Virenmenge sein muss, um damit andere anstecken zu können. Das könnte sich aber bald ändern.

Der Virologe Prof. Christian Drosten hat mit seinem Team an der Charité Berlin in dieser Sache geforscht. Das genaue Ergebnis soll in Kürze bekannt gegeben werden. Drosten hat einen Korridor angekündigt: Liegt die Virenmenge beim PCR-Test in diesem Korridor, dann ist die Person zum Zeitpunkt der Probenentnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteckend gewesen.

Liegt die Virenmenge aber unterhalb des Korridors, dann wäre die Person zwar infiziert, aber nicht mehr infektiös. Diese Personen könnten dann trotz Positiv-Test wieder zur Arbeit, in Kitas und Schulen. Die Standardquarantäne von 14 Tagen wäre dann nicht mehr notwendig, sondern die individuelle Virenmenge wäre entscheidend.

Das wäre ein Fortschritt bei einem Virus, das in puncto Ansteckung besonders tückisch ist: Denn Infizierte können andere schon Tage, bevor sie selbst Symptome spüren, infizieren. Beim Robert-Koch-Institut geht man davon aus, dass ein relevanter Teil der Ansteckungen ein, zwei Tage, bevor der Infizierte selbst Symptome verspürt, erfolgt (präsymptomatische Infektion).

Außerdem sind Fälle dokumentiert, in denen sich Personen bei Infizierten angesteckt haben, die selbst nie irgendwelche Symptome entwickeln (asymptomatische Infektion). Der größte Teil der Ansteckungen findet nach bisherigen Erkenntnissen statt, wenn der Überträger selbst schon Symptome hat (symptomatische Infektion). Allerdings können diese leicht sein wie Kopf- und Halsschmerzen. Ein paar Tage später folgt dann häufig eine Phase mit typischeren Symptomen wie Fieber oder Husten.

