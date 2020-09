Kiel

Wasser stellt nach bisherigen Erkenntnissen keinen relevanten Übertragungsweg für Sars-Cov-2 dar. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus anzustecken, sei insgesamt mit anderen öffentlichen Orten vergleichbar, schreibt das Umweltbundesamt in einer Stellungnahme: Würden die Regeln der Technik, von Filtration und Desinfektion eingehalten, biete das einen weitreichenden Schutz auch vor Bakterien und Viren. Öffentliche Hallenbäder hätten zudem in der Regel leistungsfähige Lüftungsanlagen, die die Luft regelmäßig komplett austauschen würden. Die Lüftungen sollten dabei mit 100 Prozent Außenluftanteil ohne Umluft betrieben werden. Dadurch könne eine Rezirkulation von Viren und Keimen über die Lüftungsanlagen ausgeschlossen werden.

Ob all das auch in nicht-öffentlichen Schwimmbädern gewährleistet ist, müsse vor Ort erfragt werden. Vorsicht sei geboten, wenn das Wasser biologisch aufbereitet wird. Dieses Wasser „enthält kein Desinfektionsmittel. Daher geht von derartigen Bädern ein gewisses Infektionsrisiko aus, auf welches der Badegast generell vor Ort hingewiesen werden sollte“, heißt es beim Umweltbundesamt.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Gerade bei Whirlpools und Saunen sollten aber noch einige andere Dinge beachtet werden, rät die Zentrale Bäderberatungsstelle. So sollte die Besucherzahl beschränkt werden. Etliche Hotels und private Bäder bieten deshalb an, dass man eine exklusive Zeit im Schwimmbad, im Whirlpool und in der Sauna buchen kann. Bei Sauna-Aufgüssen sollte die Luft nicht verwedelt werden. Dampfbäder, Sole-Inhalationen und Lauwarm-Räume (Caldaria) sollten geschlossen bleiben. Und vor allem Personen mit Vorerkrankungen sollten auf die finnische Sauna verzichten: Dort herrscht eine relativ geringe Temperatur. Experten sind nicht sicher, ob die Viren dort ausreichend schnell abgetötet werden.

Lesen Sie auch: