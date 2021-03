Schleswig-Holstein

Welche Regeln nach der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz gelten, steht noch nicht fest. Sie findet mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag, 22. März, statt – also vor dem Osterfest. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die derzeitigen Kontaktbeschränkungen so weit gelockert werden, dass öffentliche Veranstaltungen in größerem Rahmen zu Ostern wieder möglich sein werden. Darunter fallen auch Osterfeuer.

Veranstalter habe keine Osterfeuer angemeldet

Zurzeit ist der Kontakt zwischen Menschen laut Corona-Landesverordnung vom 10. März auf einen Haushalt mit unbegrenzter Personenzahl plus einen weiteren Haushalt mit bis zu fünf Personen beschränkt. Nur private Osterfeuer im eigenen Garten wären also möglich.

Die Veranstalter des beliebten Brauchtums haben ohnehin schon reagiert und für dieses Jahr erst gar keine öffentlichen Feuer angemeldet. Das ergab eine Umfrage der Kieler Nachrichten bei mehreren Gemeinden. In der Vergangenheit wurden die Osterfeuer von Kommunen, Sportvereinen, Parteien und von der örtlichen Feuerwehr selbst angeboten. Alle haben aus dem ersten Pandemie-Frühjahr 2020 gelernt, denn damals mussten die lange vorbereiteten Veranstaltungen abgesagt werden.