Kiel

„In Wohnhäusern werden in der Regel technisch einfache Abluftanlagen eingebaut und keine professionellen raumlufttechnischen Anlagen, wie sie zum Beispiel in Krankenhäusern oder Bürogebäuden üblich sind“, erklärt Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Kiel. Für gewöhnlich werde die Zuluft zur Entfernung von Staub filtriert und diese Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ersetzt werden, damit sie sich nicht durch den Staub verschließen. „Durch die Zuluft ist eine Exposition mit Viren nicht zu erwarten. Die Abluft verlässt die Wohnung ins Freie, wird in der Regel nicht filtriert und ist auch unbedenklich“, so Fickenscher.