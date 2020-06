Maskenpflicht im Restaurant?

Flensburg

Nein, müssen sie nicht. Eine generelle Maskenpflicht in Gastronomiebetrieben gibt es in Schleswig-Holstein nicht, stellt Stefan Scholtis vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband klar. Dies zeige ein Blick in die Landesverordnung, die eine derartige Verpflichtung nicht vorsehe.

In den Fällen, in denen der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden könne, werde für das Personal das Tragen eines Mund-Nasenschutzes lediglich empfohlen. Ausnahmen sind natürlich möglich. Auf der Homepage der Stadt Flensburg heißt es beispielsweise, dass Gäste in Kneipen und Restaurants immer dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, wenn sie den Tisch verlassen, um beispielsweise das WC aufzusuchen.

Anzeige

Unabhängig davon kann jeder Restaurantbesitzer selbst entscheiden, ob er seine Gäste bittet, eine Maske zu tragen.

Weitere KN+ Artikel

Die Corona-Frage: Was wollen Sie wissen? Sie haben auch eine Frage? Dann schicken Sie sie uns unter corona@kieler-nachrichten.de oder per Post an die KN-Chefredaktion, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Stichwort: Corona-Frage

Lesen Sie auch: